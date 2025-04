Biblische Ausflüge im Kreis Esslingen: Kirchengemeinden gestalten Osterwege für alle Generationen

1 In Scharnhausen gibt es für die Osterweg-Gänger ein Gebinde mit einem Osterei. Foto: privat

Im Kreis Esslingen vermitteln evangelische und katholische Christen bei Spaziergängen durch die Natur die Passionsgeschichte. Es gibt Anregungen zum Nachdenken und für Gespräche – und an manchen Orten auch Geschenke.











Osterwege zeichnen das Leiden Jesu in der Passionszeit nach. In der Karwoche lädt auch die evangelische Kirchengemeinde Ostfildern-Scharnhausen zu einem solchen Rundgang durch den Stadtteil ein. „An den Stationen möchten wir Menschen aller Generationen zum Nachdenken über biblische Inhalte anregen“, erklärt Pfarrer Markus Hägele. Auch in Baltmannsweiler und in Köngen bieten Christen Osterwege in der Natur an.

Hägele ist es wichtig, „den Menschen ein niederschwelliges Angebot zu machen, sich mit Glaubensfragen zu beschäftigen“. Der Rundgang beginnt am Parkplatz der evangelischen Kirche in Scharnhausen. Dort findet man auch den Plan mit der Route, die durch das Körschtal zum Schlössle Scharnhausen und dann über den Friedhof wieder zum Ausgangspunkt vor der Kirche führt.

Weil eine der Brücken über den Fluss zurzeit gesperrt ist, muss man den Weg ein Stück zurückgehen. Bis auf die Stufen, die zur Station am Friedhof führen, ist der Osterweg nach Markus Hägeles Worten barrierefrei. „Man kann aber auch mit Rollator oder Kinderwagen ohne Treppen über einen kleinen Umweg rund um die Kirche in Scharnhausen wieder zum Ziel gelangen.“

Miteinander über Aktuelles sprechen

Die sieben Stationen in dem Ostfilderder Stadtteil zeichnen nicht nur die Ereignisse der Karwoche vor rund 2000 Jahren nach. „Wir möchten, dass die Menschen miteinander über aktuelle Themen ins Gespräch kommen“, sagt der Pfarrer. Deshalb haben er und sein Team an den Stationen Fragen gestellt. „Was ist ein guter Herrscher?“, ist etwa auf der Tafel vor der Kirche in Scharnhausen zu lesen. Das Thema ist nicht erst seit der erneuten Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten aktueller denn je.

Der Pfarrer Markus Hägele und sein Team haben den Osterweg in Scharnhausen gestaltet. Foto: privat

An den Stationen stehen Plastikkisten, in denen Überraschungen versteckt sind. „Geschenke gehören ja auch zu Ostern“, sagt Markus Hägele lachend. Für die Kinder gibt ein Bilderbuch, das die Ostergeschichte griffig und mit bunten Bildern zusammenfasst. Erwachsene dürfen sich mit einem Sudoku-Rätsel den Kopf zerbrechen. Für Jugendliche haben der Theologe und sein Team Karten mit religiösen Impulsen vorbereitet. „Der Osterweg soll ein Erlebnis für die ganze Familie sein“, erklärt er. Die Stationen sind noch bis zum 26. April in Scharnhausen und im Körschtal aufgestellt.

Für Kinderwagen geeignet

Einen ökumenischen Osterweg haben die evangelische und die katholische Kirche in Baltmannsweiler gestaltet. Los geht es am Wanderparkplatz Baacher Straße, das Ende ist in der katholischen Kirche in Baltmannsweiler. „Der Weg ist mit Ostereiern markiert und für Kinderwagen geeignet“, schreiben die Veranstalter. Da die Route durch den Wald führt, raten die Organisatoren aber davon ab, sich bei stürmischem Wetter auf den Weg zu machen.

Der Osterweg in Köngen ist in rund zwei Stunden zu schaffen. Bis 21. April bietet er an zwölf Stationen allen Generationen die Möglichkeit, sich über die Passionszeit zu informieren. Für die Erwachsenen gibt es Bibeltexte, Denkanstöße, anschauliche Stationen und Lieder. Kindern möchten die Organisatoren von den evangelischen Kirchen in Köngen und Wendlingen „mit kurzen, kindgerechten Texten und Videoclips sowie einem Quiz“ Lust auf den Spaziergang machen. Mit dem eigenen Smartphone lässt sich ein Audioguide abrufen.

Führungen zum Osterweg Köngen kann man über https://osterweg-koengen.de buchen. Am 19. bis 21. April ist das Café an der Peter- und Paulskirche von 14 bis 17 Uhr geöffnet.