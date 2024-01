«bibisbeautypalace»: In Liebe, eure Bianca: Internet-Star Bibi ist zurück

1 Youtube-Star Bianca "Bibi" Claßen verzückte Fans erst kürzlich auf Instagram. Foto: Andreas Gora/dpa

Köln - Youtube-Star Bianca "Bibi" Claßen hat sich mit einem ausführlichen Brief bei Instagram bei ihren Fans zurückgemeldet und die lange Funkstille erklärt. Innerhalb weniger Stunden sammelte der Eintrag am Neujahrstag Hunderttausende Likes. Bibi hat auf ihrem Instagram-Kanal "bibisbeautypalace" mehr als acht Millionen Follower.

Es falle ihr schwer, ihre vielen Gedanken in einen Text zu fassen, denn seit über einem Jahr habe sie nun nichts mehr aktiv geteilt, war zu lesen. Damals habe sie "eine private Entscheidung" getroffen, die ihr Leben schlagartig verändert habe. Was Öffentlichkeit und Social Media angehe, habe sie nicht mehr so weiter machen können.

"Über 10 Jahre habe ich Social Media in einem extremen Ausmaß als meinen Beruf ausgeübt, der so intensiv mit meinem Privatleben verschmolzen war, dass ich am Ende nicht mehr konnte und wollte", erklärte der Online-Star. In den vergangenen 20 Monaten habe sie nun versucht, sich "selbst kennenzulernen". Sie habe zum Beispiel Bücher gelesen, habe Filme geschaut und tolle Gespräche geführt. Auch habe sie meditiert und ihr Handy teilweise "tagelang weggelegt".

Wie geht es weiter?

Die vergangene Zeit sei nun abgeschlossen, erklärte Bibi. Es werde aber einen weiteren Weg geben, "der komplett neu und anders sein" werde, hieß es in dem Post. Sie freue sich, ihre Follower nun wieder "an bestimmten Dingen" in ihrem Leben teilhaben zu lassen - aber "ohne Zwang und Verpflichtung". Sie wolle sie selbst sein. Jeder künftige Post werde daher die "Unterschrift" ihres "Herzens" tragen. Unterschrieben ist das Schreiben mit "In Liebe, eure Bianca".

Die Youtuberin und ihr damaliger Partner Julian "Julienco" Claßen galten einst als Deutschlands erfolgreichstes Youtuber-Paar mit zusammen mehr als neun Millionen Followern. Die Jugendfreunde aus Köln hatten im September 2018 geheiratet. Einen Monat später kam ihr erster Sohn auf die Welt. Ende März 2020 wurde ihr zweites Kind geboren. Im Mai 2022 gaben die beiden allerdings ihre Trennung bekannt.

Danach war es still um Bibi geworden. Der bis dato letzte Post auf ihrem Instagram-Profil war am 1. Mai 2022 online gegangen. Kürzlich hatte ein kurzer Kommentar von Claßen unter dem Instagram-Post eines Life-Coachs ihre Fans bereits in Wallung versetzt.