Biberach: Rettungshund findet Vermissten – Dicke Wurst als Belohnung

1 Pino, Suchhund der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes in Biberach (Archivbild). Foto: Veronica Theiler/Deutsches Rotes/Veronica Theiler

Ein erfahrener Rettungshund hat in Biberach einen vermissten Mann rechtzeitig entdeckt. Der Senior war ansprechbar – und der vierbeinige Retter bekam danach eine besondere Belohnung.











Bei eisigen Temperaturen hat ein Suchhund der Rettungshundestaffel in Biberach vermutlich einem vermissten Senior das Leben gerettet. Der Mann wurde am späten Donnerstagabend auf dem Boden zwischen der Bundesstraße 30 und einem Waldrand entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Nach Auskunft der Einsatzleitung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Biberach fand ihn der sehr erfahrene Flächensuchhund Pino - Rasse Magyar Vizsla - mit seinen Hundeführerinnen Corinna und Eva. Der Gesuchte war ansprechbar und wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Pino habe nach seinem Erfolg eine „dicke Wurst“ aus dem Verpflegungsbestand der Einsatzkräfte bekommen.

Neben Polizei waren 32 Hunde mit mehr als 64 Helfern der Rettungshundestaffeln Biberach, Ulm, Wangen/Allgäu und Ravensburg bei der Suche eingesetzt. In der Luft unterstützte die Drohnenstaffel des DRK und der Feuerwehr Biberach.