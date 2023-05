1 Die Helfer brachten die Küken zu einem nahe gelegenen Bach (Symbolbild). Foto: IMAGO/ingimage

Happy End für eine Entenmutter und ihre Küken: Weil es der Nachwuchs nicht aus eigener Kraft aus einem Kanal in der Biberacher Innenstadt herausschafft, Rücken Rettungskräfte an. Und dann?















Polizei und Feuerwehr haben zwölf Entenküken aus einem Kanal in Biberach in Baden-Württemberg gerettet. Die Küken schwammen am Samstag mit ihrer Entenmutter in dem Kanal in der Innenstadt, kamen aber aus eigener Hilfe nicht mehr heraus, wie das Polizeipräsidium Ulm am Sonntag berichtete.

Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an und fing die Entchen laut Polizei „unter den wachsamen Augen ihrer Mutter“ mithilfe eines kleinen Käfigs und einer Box ein. Die Helfer brachten die Küken zu einem nahe gelegenen Bach. Die Entenmutter flog der Feuerwehr hinterher und konnte mit ihrem Nachwuchs wieder vereint werden.