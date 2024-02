Biberach an der Riß: Von Tierquäler an Eisenstange aufgespießt – Katze stirbt

1 Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Tierquäler in der Nacht auf Samstag beobachtet haben. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

In der Nacht auf Samstag hat ein Unbekannter eine Katze in Biberach schwer verletzt. Der Tierquäler spießte die Katze an der Pfote an einer Eisenstange auf.











In der Nacht auf Samstag hat ein unbekannter Tierquäler im Schulweg in Ringschnait, einem Ortsteil von Biberach an der Riß, eine Katze schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fand eine 41-Jährige am Samstag gegen 9.30 Uhr ihre verletzte Katze, die ein Unbekannter an der Pfote mit einer Eisenstange aufgespießt hatte.

Die Frau befreite ihre Katze und brachte sie zu einem Tierarzt, der das Tier jedoch einschläfern musste. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen unter 07351/4470.