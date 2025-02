Biathlon in Lenzerheide: Preuß zum WM-Abschluss im Massenstart ohne Medaille

1 Franziska Preuß holt im letzten WM-Rennen keine Medaille. Foto: Martin Schutt/dpa

Am Ende fehlen Franziska Preuß die Kräfte. Im letzten Rennen gibt es keine Medaille. Aber dennoch ist die WM ein großer Erfolg für die Deutsche.











Link kopiert

Lenzerheide - Biathletin Franziska Preuß ist zum Abschluss der Weltmeisterschaften in Lenzerheide im Massenstart ohne Medaille geblieben. Die 30-Jährige schoss zwar nur einmal daneben, konnte aber dieses Mal in der Loipe auch aufgrund zu schwachen Materials und zwischenzeitlicher Bauchschmerzen nicht mithalten. So reichte es für die 30-Jährige nach zuvor viermal Edelmetall nur zu Rang sieben.

"Gerade die erste Runde, da hat der Ski geklebt. Es war einfach nur ein Kampf, es war so stumpf, es hat keinen Spaß gemacht", sagte die Verfolgungsweltmeisterin in der ARD. Preuß war enttäuscht: "Ich weiß, dass ich mehr kann. Aber es muss alles zusammenpassen, und heute haben ein paar Stellschrauben nicht zusammengepasst."

Nach 12,5 Kilometern hatte sie 36,1 Sekunden Rückstand auf die neue Weltmeisterin Elvira Öberg. Die Schwedin (2 Fehler) verwies mit 9,4 Sekunden Vorsprung die Französin Océane Michelon (3) auf den Silberrang. Bronze sicherte sich vor 13.500 Zuschauern in der Roland Arena Maren Kirkeeide aus Norwegen (3/+ 16,5 Sekunden).

Preuß trotzdem mit bester WM überhaupt

Trotzdem waren die Titelkämpfe in der Schweiz die bislang besten für Preuß, die Gold in der Verfolgung, Silber im Sprint und jeweils Bronze in der Mixedstaffel und im Single-Mixed gewann. Am Samstag hatte sie mit der Frauenstaffel allerdings überraschend Edelmetall verpasst, das Quartett war nur auf dem fünften Platz gelandet.

Bis zum letzten Schießen war Preuß fehlerfrei geblieben, während die Konkurrenz deutlich mehr Fehler schoss. Dann schoss sie einmal daneben und hatte auf der Schlussrunde nichts mehr zuzusetzen.

Die 19-jährige Julia Tannheimer (3 Fehler) - Jüngste der 30 Starterinnen - wurde in ihrem ersten WM-Massenstart gute 15. Die 20 Jahre alte Selina Grotian (6 Fehler) landete auf Rang 26, direkt gefolgt von Sophia Schneider (6).