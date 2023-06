BHZ-„WerkHaus“ in Stuttgart-Feuerbach

1 Das Bistro Cube des BHZ-„WerkHauses“ in Feuerbach hat sich in der Nachbarschaft einen Namen gemacht. Foto: bhz

Seit 20 Jahren besteht das „WerkHaus“ in Stuttgart-Feuerbach. Menschen mit Behinderung finden hier vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten. Am Freitagabend wurde gefeiert.















Große Party beim „WerkHaus“ in der Magirusstraße in Stuttgart-Feuerbach: Beschäftigte und Freunde des BHZ, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, feierten dort am Freitagabend das 20-jährige Bestehen der Werkstatt mit einem Open-Air-Konzert. Auf der Bühne stand Johnny Trouble – abgesehen vom Namen der deutschen Countryband herrschte Harmonie. Man hatte ja auch Grund zur Freude.