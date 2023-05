1 Im Derby zwischen dem Team und Heli wird es auch in Zukunft heiß hergehen. In Sachen Bezirksreform ziehen die beiden Spielgemeinschaften an einem Strang. Foto: /Herbert Rudel

Die Handball-Bezirke sollen im Zuge der Verbandsfusion neu strukturiert werden. Die Notwendigkeit wird allgemein anerkannt, aber es gibt Härtefälle.















Es haben sich in der Angelegenheit schon viele Menschen den Kopf zerbrochen. Das Zwischenergebnis entspringt aber vor allem der Rechenleistung von Computern. Die Aufregung ist in jedem Fall groß. Im Zuge der für Juli 2025 geplanten Fusion der drei baden-württembergischen Handball-Verbände soll es auch eine Struktur der Bezirke geben. Aus bislang 14 sollen acht werden, die dann nicht mehr regionale Namen, sondern Zahlen haben. Der bisherige Entwurf bereitet im jetzigen Bezirk Esslingen/Teck vor allem den Funktionären von vier Vereinen Bauchschmerzen. Der Bezirksvorsitzende Wolfgang Stoll erwartet bei aller grundsätzlicher Zustimmung Probleme in vielen Detailfragen.