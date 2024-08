Bezirkspokal: TSG nutzt die zweite Pokalchance

Die Esslinger schlagen im Nachholspiel der 1. Runde den 1. FC Frickenhausen mit 3:0.











Das war mal eine Überraschung: Die Kreisliga-A-Fußballer der TSG Esslingen haben das Nachholspiel der 1. Runde des Bezirkspokals gegen Bezirksligist 1. FC Frickenhausen mit 3:1 (0:0) gewonnen. Die erste Ansetzung war am 11. August wegen des Ausfalls der Flutlichtanlage abgebrochen worden – beim Stand von 3:0 für Frickenhausen. Nach torloser erster Hälfte trafen zwei Mal Nader Musselmani (58./74.) und Etienne Balthasar (63.), der sich später verletzte. Andrija Tmusic schaffte nur noch den Anschluss (76.). „Das war cool, es war die beste Leistung der Mannschaft seit dem Beginn der Saisonvorbereitung“, freute sich TSG-Coach Michael Lattacher, „meine Jungs waren hoch motiviert, der Gegner hat uns vielleicht auf die leichte Schulter genommen.“

In der 2. Runde treten die Esslinger am 19. September (19.30 Uhr) beim Kreisliga-B-Team 1. Göppinger SV II an. Am Sonntag (15.30 Uhr) erwarten sie in der Liga Bezirksliga-Absteiger TV Unterboihingen.