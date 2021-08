1 Die Denkendorfer (in blau) hatten in Aichwald kein leichtes Spiel. Foto: /Herbert Rudel

Am Sonntagabend sind die Halbfinalisten des Bezirkspokals Neckar/Fils ausgespielt worden. Spannend bis zum Schluss blieb es beim FC Esslingen.

Esslingen - Acht Fußball-Teams haben am Sonntagabend untereinander ausgemacht, wer in das Halbfinale des Bezirkspokals Neckar/Fils einzieht. Spannung bis zum Schluss gab es beim FC Esslingen, der beim Türkischen SV Donzdorf JC zu Gast war. Bei den übrigen drei Partien sind zwar die Ergebnisse deutlich, das Spiel war es aber laut der Trainer nicht. Im Halbfinale am Mittwochabend trifft nun der FV Neuhausen auf die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang und der FC Esslingen auf den TSV Denkendorf.

Für Bezirksligist Neuhausen war die Partie gegen das Kreisliga-Team des TSV Ötlingen zäh, wie Trainer Erol Türkoglu sagte. Nach den vielen Spielen der vergangenen Wochen sei das Team erschöpft. „Doch wir sind sehr froh darüber, dass wir gegen Ötlingen mit 2:0 gewonnen haben.“ Beim FC Esslingen, der auf seinen Bezirksliga-Konkurrenten Donzdorf traf, zog sich die Entscheidung in die Länge. „Das war ein Spiel mit hoher Intensität“, sagte der sportliche Leiter der Esslinger, Micki Russom. Die Partie sei sehr ausgeglichen gewesen, in der ersten Hälfte hätten die Donzdorfer bessere Chancen gehabt, in der zweiten Hälfte dann Esslingen. Nach 90 Minuten stand es noch immer 0:0, dann ging es ins Elfmeterschießen, das der FCE für sich entschied.

Auch das Ergebnis der beiden Kreisliga-Konkurrenten Aichwald und Denkendorf täuscht. Erst ging Aichwald in Führung, den längeren Atem hatte allerdings Denkendorf.

TSV Ötlingen – FV Neuhausen 0:2

Tore: 0:1 Werner (31.), 0:2 Novak (90.).

Oberboihingen – E’weiler-Hochwang 0:3

Tore: 0:1 Kastl (17.), 0:2 Herthneck (34./Eigentor), 0:3 Kuhn (48.).

Türk. SV Donzdorf – FC Esslingen 3:5 n. E.

Tore im Elfmeterschießen: 0:1 Kavak, 0:2 Peredo Cruz, 1:2 Nigl, 1:3 Ragg, 2:3 Hamamci, 2:4 Müller, 3:4 nicht gemeldet, 3:5 Natsis.

ASV Aichwald – TSV Denkendorf 1:3

Tore: 1:0 von Kirchbach (25.), 1:1 Weiß (56.), 1:2 Eder (72.), 1:3 Kurka (90. +3).

Viertelfinale, Ergebnisse auf einen Blick

TSV Ötlingen – FV Neuhausen 0:2

TSV Oberboihingen – SG E’weiler/Hochwang 0:3

Türk. SV Donzdorf JC – FC Esslingen 3:5 n. E.

ASV Aichwald – TSV Denkendorf 1:3

Halbfinale, Mittwoch, 18. August, 19.30 Uhr

FC Esslingen – TSV Denkendorf

SG E’weiler-Hochwang – FV Neuhausen