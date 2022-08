1 Zwar zeigen Tim Bonczek (links) und das Team des TSV Köngen II eine starke Leistung, trotzdem unterliegen sie Neuhausen. Foto: /Robin Rudel

Auch die dritte Runde des Fußball-Bezirkspokals Neckar/Fils hatte es in sich, obgleich es bei den Spielergebnissen keine Überraschungen gibt. Spektakulär ging es in den Begegnungen aber zu: So ließen die Spieler des FV Plochingen ihre Gegner nach deutlicher Führung gefährlich nahe herankommen. Und der TSV Köngen II bot dem favorisierten FV Neuhausen stark Paroli. Am Ende ziehen aber erwartungsgemäß die Favoriten in das Achtelfinale ein.