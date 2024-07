Bezirks-Staffeltag: Ein rundum gelungenes Experiment

1 Bezirksspielleiter Armin Sigler stellt die Staffeleinteilung vor. Die gesammelte Funktionärsriege inklusive Bezirks-Chef Harald Kuhn (links) folgt seinen Ausführungen. Foto: /SIgor Paesler

Beim Gesamt-Staffeltag der Amateurfußballer in Notzingen gibt es wenig zu meckern.











„Zum Thema Handspiel sag’ ich nix“, erklärte Bezirksschiedsrichterobmann Steffen Müller fast zum Ende der Versammlung und hielt sich mit seinen Ausführungen kurz. So endete am Vormittag nach dem Ausscheiden des Nationalteams bei der EM gegen Spanien nach gut zwei Stunden der erste Gesamt-Staffeltag des Fußball-Bezirks Neckar/Fils in Notzingen. Es war im Vergleich zu den bislang üblichen Zusammenkünften in den Teilbereichen Esslingen, Nürtingen und Göppingen eine Mammutveranstaltung – und ein gelungenes Experiment. Das lag auch daran, dass es wenige kritische Themen zu besprechen gab, mit Ausnahme vielleicht der diesmal etwas komplizierten Einteilung der B-Staffeln im Bereich Göppingen. Dass deren Vereinsvertreter für die Schaffung der neuen, in ihrer Region vierten Kreisliga B 10 stimmten, interessierte die Funktionäre der anderen Clubs nur am Rande. Die Bezirksvertreter aber mussten ihren Vortrag eben nur einmal halten, was ihnen angesichts der Terminfülle im „Superwahljahr“ (Bezirkschef Harald Kuhn) aufgrund der Verbandsstruktur entgegenkam.