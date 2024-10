Bezirk Weilimdorf betroffen: Tigermücke breitet sich auch in Stuttgart weiter aus

1 Schmerzhaft: Aggressive Tigermücken greifen im Garten und auf dem Balkon an. Foto: Pixabay

Am Rand von Weilimdorf wurde im Vorjahr die erst Tigermücken-Population Stuttgarts registriert. Nun haben sich die aggressiven Stechmücken Richtung Bezirks-Zentrum vorgearbeitet. Bürger klagen, sie könnten Balkon und Garten kaum noch nutzen.











Link kopiert

Die Asiatische Tigermücke breitet sich auch in Stuttgart weiter aus. Das aggressive Insekt, das als Überträger von Krankheitserregern gilt, war bereits im Vorjahr in Weilimdorf nachgewiesen worden. Zunächst aber lediglich im nördlichen Bereich von einigen hundert Metern an der Mähdachwiese unweit der Grenze zu Korntal-Münchingen, wo sich das Tier bereits etabliert hat. Nun hat das Monitoring ergeben, dass die Tigermücke sich in Weilimdorf „mehr in Richtung des Alten Friedhofs und zum Zentrum“ vorgearbeitet hat, sagt Florian Hölzl, der stellvertretende Leiter des städtischen Gesundheitsamtes.