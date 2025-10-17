12 Mit einem Ring fingen die Probleme an: Mit dem Stück „Der Hobbit oder Dorthin und wieder zurück“ begann das „Festival der bewegten Figuren“ in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Vor 70 Jahren wurde in Esslingen der Puppenspielertreff gegründet: Zum Geburtstag lässt die Stadt die Puppen tanzen. Den Auftakt machte Tolkiens „Der Hobbit", hier gibt's die Bilder.











Jetzt tanzen alle Puppen. In Esslingen laufen bis Sonntag, 19. Oktober, alle Fäden zusammen. Mit einem Programmfeuerwerk wird der 70. Geburtstag des in Esslingen gegründeten Puppenspielertreffs gefeiert. Statt einer großen Geburtstagstorte gab es zur Eröffnung den Tolkien-Klassiker „Der Hobbit oder Dorthin und wieder zurück“ mit den großen Abenteuern des kleinen Bilbo Beutlin in der Hauptrolle. Die Jubiläumsdarbietungen sind dabei mehr als eine Spielerei: „Eine kleine Handpuppe, ein Papierbogen oder eine mechanische Marionette verändern unseren Blick und erzählen zugleich Welten“, philosophierte Sozialbürgermeister Yalcin Bayraktar bei der Eröffnung. Die Figuren hätten viel Gewicht in ihren kleinen Körpern. Er erinnerte an die Anfänge: Unter der Initiative von Beate Paulus habe der Esslinger Puppenspielertreff als kleine, pädagogisch orientierte Zusammenkunft begonnen und sei inzwischen zu einem regionalen Zentrum des Puppen- und Figurentheaters geworden. Bis Sonntag sind verschiedene Stücke zu sehen. Ein Riesen-Highlight ist der Auftritt der 16 Meter hohen Kasper-Figur von Stefanie Oberhoff auf dem Rathausplatz am Samstag um 15 Uhr. Das Programm steht unter: www.spielformen-festival.de