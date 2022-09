Bitcoin als Zahlungsmittel der Zukunft in Esslingen?

1 Test des Bezahlsystems Foto: Bitcoin-Store Esslingen

Seit zwei Monaten akzeptiert der Friseursalon Gress in Esslingen die Zahlung mit der Kryptowährung Bitcoin. Weitere Ladengeschäfte und Unternehmen wollen diesem Trend folgen.















Die Haare sind gefärbt, die Augenbrauen gezupft – jetzt nur noch den Strichcode an der Kasse mit dem Handy scannen und bezahlen. So einfach kann seit circa zwei Monaten mit der Kryptowährung Bitcoin im Friseursalon Gress in Esslingen bezahlt werden. Damit ist der Friseurbetrieb eines der ersten Unternehmen, die im Kreis Esslingen die Zahlung mit Bitcoin akzeptieren.