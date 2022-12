1 Sattes Grün – noch. Bald schon sollen hier, am Ortseingang von Steinenbronn, Bagger anrücken Foto:

Am Ortseingang von Steinenbronn entsteht ein neues Wohnquartier – das es in sich hat: Alle Wohnungen sollen tatsächlich bezahlbar sein. Möglich macht dies ein spezielles Programm, das die finanzschwache Kommune als erste nutzt.















Was am Ortseingang von Steinenbronn geplant ist, ist in dieser Zeit per se interessant: Dort, in der Wiesenstraße, wird ein Neubaugebiet entstehen. Doch in diesem Fall ist dieses Vorhaben doppelt und dreifach interessant. Denn die Häuser und Wohnungen werden allesamt bezahlbar sein – und zwar nach objektiven Kriterien. In dem Baugebiet „Wiesenstraße/S9“ wird ein Quartier mit 100 Prozent sozial geförderten Wohnungen und Reihenhäusern realisiert. Es ist daher auch nicht übertrieben, wenn der Bürgermeister Ronny Habakuk sagt: „Dieses Projekt ist in ganz Baden-Württemberg neuwertig.“