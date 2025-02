Beyoncé, Taylor Swift, Sabrina Carpenter: Die schönsten (und schlimmsten) Grammy-Looks

10 Drei spektakuläre Grammy-Looks (von links): Beyoncé, Taylor Swift und Sabrina Carpenter. Foto: dpa/Chris Pizzello/AFP/Robyn Beck/dpa/Jordan Strauss

Die Grammys sind vergeben, Beyoncé hat Geschichte geschrieben – Zeit, auch modisch Bilanz zu ziehen. Welche Grammy-Looks werden in Erinnerung bleiben? Und welche waren einfach zum Vergessen?











Link kopiert

„Dress To Win“, zieh dich so an, als würdest du schon auf dem Siegertreppchen stehen – Pop-Superstar Beyoncé hat sich das bei den Grammys zu Herzen genommen. In einem goldenen Kleid, ellenbogenlangen Glacéhandschuhen und mit platinblond gefärbten Haaren holte sich die 43-Jährige am Sonntagabend in Los Angeles den Preis für das Album des Jahres ab. Das goldene Grammophon für ihr Country-Album „Cowboy Carter“ passte hervorragend zu ihrem Outfit.

Beyoncé mit ihrer Tochter Blue Ivy, Foto: AFP/VALERIE MACON

Den roten Teppich früh am Abend hatte Beyoncé ausgelassen und war in ihrem wie angegossen sitzenden Schiaparelli-Goldkleid gleich auf ihren Platz geeilt. Die Sängerin, die mit ihrer 13-jährigen Tochter Blue Ivy auf der Bühne stand, ist mit 32 Auszeichnungen die unangefochtene Rekordhalterin der Grammys – der Preis fürs beste Album hatte ihr aber noch gefehlt. Außerdem ging die 43-Jährige mit dem Grammy fürs beste Country-Album nach Hause. Noch nie hatte ein schwarzer Künstler oder eine schwarze Künstlerin in dieser Kategorie den Preis bekommen.

Taylor Swift im asymmetrischen Mini-Kleid

Den Grammy fürs beste Album bekam Beyoncé von ihrer ewigen Konkurrentin Taylor Swift überreicht – deren Nacht war es übrigens nicht. Die 34-Jährige war sechsmal nominiert, ging aber mit leeren Händen nach Hause.

Taylor Swift in Kansas-City-Chiefs-Rot. Foto: AFP/ROBYN BECK

Diese Enttäuschung musste sie erst einmal abschütteln – „Shake It Off“ in einem karmesinroten Mini-Glitzerkleid von Vivienne Westwood. Swift zeigte in der One-Shoulder-Robe viel Bein und ein T-Kettchen am Oberschenkel. Spekuliert wurde auch sofort, die Farbe ihres Kleides könnte noch eine weitere eine modische Reminiszenz an ihren Freund Travis Kelce gewesen sein: Rot ist die Farbe des Teams des NFL-Stars, den Kansas City Chiefs.

Kanye Wests Freundin im skandalösen „Naked Dress“

Für den Skandallook des Abends sorgte einmal mehr Bianca Censori, die Partnerin des Rappers Kanye West. Die 30-Jährige trug ein derart transparentes Kleid, dass sie fast nackt wirkte. Auf den roten Teppich kam sie im Pelzmantel, den sie dann für die Fotografen fallen ließ.

Doch, das ist ein Kleid, aber so hauchdünn, dass Bianca Censori beinahe nackt wirkte. Foto: AFP/ROBYN BECK

Danach ging das Paar wieder – rausgeschmissen worden seien West und Censori aber nicht, betonten die Grammy-Verantwortlichen.

Sabrina Carpenter: „Diamonds are a girls best friend“

Brav, beinahe bieder wirkte im Vergleich die Sängerin Sabrina Carpenter in einer babyblauen Robe mit Federschleppe und einem spektakulären Rückenausschnitt. Gehalten wurde das Kleid mit einer Kette aus Diamanten.

Sabrina Carpenter in zartem Blau und mit tiefem Rückenausschnitt Foto: Invision/Jordan Strauss

Für die 25-Jährige waren es die ersten Grammys, sie ging aber gleich mit zwei Preisen nach Hause – und ganz nebenbei auch in einem anderen Kleid als dem, in dem sie gekommen war.

Noch mehr schöne – und auch nicht ganz so schöne – Grammy-Looks sehen Sie in unserer Bildergalerie!