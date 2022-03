Feuer in Erkenbrechtsweiler Unachtsam entsorgte Asche setzt Mülltonne in Brand

Unachtsam entsorgte Asche war wohl die Ursache für den Brand einer Mülltonne am Sonntagmittag in Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen). Laut Polizei entstand durch das Feuer ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.