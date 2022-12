1 Ein Bild aus Vor-Corona-Zeiten: „Heiliger Vormittag“ vor einigen Jahren in Kirchheim. Foto: Archiv Horst Rudel

In diesem Jahr hoffen die Wirte wieder auf guten Zulauf: In Esslingen und Kirchheim laden am 24. Dezember zahlreiche Gaststätten und Kneipen zum Frühschoppen, dem „Heiligen Vormittag“, ein.















Sowohl in Esslingen als auch in Kirchheim findet in diesem Jahr wieder der „Heilige Vormittag“ statt, der in den Corona-Vorjahren nicht beziehungsweise nur in abgespeckter Form möglich war. Die Wirte hoffen auf großen Zulauf bei dem ausgedehnten Frühschoppen am 24. Dezember. In Kirchheim erstreckt er sich von der Marktstraße bis in die Dettinger Straße sowie in der Max-Eyth-Straße bis zum Postplatz. Die Bewirtung im Freien endet um 14 Uhr. In Esslingen ist nach Auskunft der Kommunalverwaltung die Bewirtung im Bereich Rathaus- und Marktplatz bis 14 Uhr gestattet, im restlichen Stadtgebiet bis 15.30 Uhr. Musik ist nicht erlaubt. Mit dabei sind unter vielen anderen die Sektkellerei Kessler, die am Kessler-Platz bewirtet, die Kneipe Ad Astra in der Strohstraße, die auf Facebook um Reservierung bat, und die Gaststätte Karmeliter am Obertor, die in den Innenräumen bewirtet und im Biergarten Glühwein ausschenkt. „Ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr wieder boomt“, sagt Inhaber Roger Bartl. Nicht dabei ist der Weinkeller Einhorn, wie dessen Webseite zu entnehmen ist.