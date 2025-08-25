Bewertungen bei Google & Co.: Was Besucher am meisten lieben im Kreis Göppingen
1
Eine der Top-Attraktionen im Kreis Göppingen ist das Märklineum, mehr als 2000 Menschen haben das Museum von Märklin bei Google und Tripadvisor bewertet. Foto: Giacinto Carlucci

Ob Burg oder Museum, Berg oder ein ganz profaner Ort an der Autobahn: Gäste aus aller Welt bewerten ihre Lieblingsplätze im Landkreis Göppingen.

In einer Sache sind sich die Internetnutzer bei Google Maps und Tripadvisor einig: Das Märklineum ist die größte Attraktion im Kreis Göppingen. Sowohl bei den Rezensionen des Kartendiensts als auch bei den Bewertungen auf dem Reiseportal liegt das Museum des Göppinger Modelleisenbahn-Herstellers auf Platz eins. Doch rund um Göppingen gibt es noch mehr Sehenswürdigkeiten, die von Gästen sehr positiv bewertet wurden.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.