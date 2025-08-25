Bewertungen bei Google & Co.: Was Besucher am meisten lieben im Kreis Göppingen

Was Besucher am meisten lieben im Kreis Göppingen

1 Eine der Top-Attraktionen im Kreis Göppingen ist das Märklineum, mehr als 2000 Menschen haben das Museum von Märklin bei Google und Tripadvisor bewertet. Foto: Giacinto Carlucci

Ob Burg oder Museum, Berg oder ein ganz profaner Ort an der Autobahn: Gäste aus aller Welt bewerten ihre Lieblingsplätze im Landkreis Göppingen.











In einer Sache sind sich die Internetnutzer bei Google Maps und Tripadvisor einig: Das Märklineum ist die größte Attraktion im Kreis Göppingen. Sowohl bei den Rezensionen des Kartendiensts als auch bei den Bewertungen auf dem Reiseportal liegt das Museum des Göppinger Modelleisenbahn-Herstellers auf Platz eins. Doch rund um Göppingen gibt es noch mehr Sehenswürdigkeiten, die von Gästen sehr positiv bewertet wurden.