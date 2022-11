Die Lust am Einfach-mal-Rausgehen

Bewegungsspiel in Wernau

1 Was für ein Tiergeräusch war das gerade? Wer es weiß, der streckt. Foto: Karin Ait Atmane

Sich bewegen, kommunizieren und auch noch Konflikte bereinigen – das geschieht in Wernau bei Oli Ottos Programm „Lebensgeister“ im Spiel.















Dass Kinder miteinander spielen und toben, dass sie dabei die Welt und ihre eigenen Grenzen entdecken: Das ist so, seit es Menschen gibt. Aber die normalste Sache der Welt ist nicht mehr selbstverständlich. Das hat viele Gründe und wurde durch Corona noch verstärkt. Bewegungscoach Oli Otto will mit seinem Programm „Lebensgeister“ Grundschulkinder die Lust am „Einfach-mal-Rausgehen“ wiederfinden lassen.