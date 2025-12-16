Bewaffneter Raub in Filderstadt: Augenzeugen-Video zeigt Überfall auf Geldtransporter – und brennendes Fluchtauto

1 Die Täter kesselten den Transporter ein und setzten anschließend ein Fluchtauto in Brand. Foto: privat

Bewaffnete Täter überfallen am Montagmorgen einen Geldtransporter in Filderstadt. Ein Augenzeuge filmt das Geschehen. Das ist auf dem Video zu sehen.











Ein Zeuge hat den Überfall auf einen Geldtransporter in Filderstadt-Plattenhardt (Kreis Esslingen) aus nächster Nähe miterlebt. Der Mann, der anonym bleiben möchte, sah am frühen Montagmorgen, wie ein Geldtransporter von drei Autos eingekesselt wurde.

Geistesgegenwärtig zückte er sein Handy und filmte. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie eines der Autos dem Transporter nach hinten hin den Weg absperrt. Eine der hinteren Kofferraumtüren des Transporters ist geöffnet. Rechts vom Transporter läuft ein dunkel gekleideter Mann umher, möglicherweise einer der Täter.

Dass die drei Männer, die den Transporter ausraubten, bewaffnet waren, sah der Augenzeuge in der Dunkelheit nicht, wie er sagt. Alles sei sehr schnell passiert.

Auf einer weiteren Videoaufnahme des Zeugen ist mutmaßlich eines der Fahrzeuge zu sehen, das die Täter nutzten: ein silberner BMW, der in Flammen steht. Die Täter hatten das Auto laut Polizei in Brand gesetzt, bevor sie türmten.

Geldtransporter in Filderstadt überfallen: Zeugen gesucht

Laut Staatsanwaltschaft erbeuteten die Täter einen sechsstelligen Betrag. Die beiden Fahrer des Geldtransporters, die mit einer Schusswaffe bedroht wurden, blieben während des Angriffs in der Kabine sitzen und kamen mit dem Schrecken davon – verletzt wurde niemand.

In der Nacht wurde auch mit einem Hubschrauber nach den Räubern gefahndet – vergeblich. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 0711/3990660 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.