Bewährungsstrafen und drei Freisprüche: Schwerer Raub in Nürtingen – Fünf Angeklagte kommen glimpflich davon

Schwerer Raub in Nürtingen – Fünf Angeklagte kommen glimpflich davon

1 Der Prozess wegen schweren gemeinschaftlichen Raubs endete mit Bewährungsstrafen und Freisprüchen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Fünf Männer, die vor dem Landgericht wegen gemeinschaftlichen schweren Raubs angeklagt waren, sind glimpflich davon gekommen. Zwei wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt, für drei Angeklagte endete der Prozess mit einem Freispruch.











Gegen fünf junge Männer aus dem Raum Nürtingen, die sich wegen schweren gemeinschaftlichen Raubs und gefährlicher Körperverletzung seit Anfang März vor der Jugendkammer des Landgerichts Stuttgart verantworten mussten, ist jetzt ein Urteil ergangen. Ein Angeklagter wurde unter Einbeziehung einer früheren Strafe zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt, ein zweiter Mann erhielt ebenfalls zusammen mit einer früheren Verurteilung eine Gesamtstrafe von einem Jahr und fünf Monaten. Beide Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Die Männer müssen zudem 100 beziehungsweise 75 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Das teilte ein Sprecher des Gerichts mit. Drei weitere Angeklagte wurden demnach freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte den Angeklagten vorgeworfen, Mitte Juni 2022 einen Mann in Nürtingen am späten Abend verletzt und ausgeraubt zu haben. Dabei soll dem Opfer auch eine Pistole in den Mund gehalten worden sein. Neben 800 Euro soll dem Opfer ein Smartphone geraubt worden sein.