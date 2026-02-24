Bevölkerungszahlen für 2025: Stuttgart verliert erneut Einwohner – Bald unter 600.000 Menschen?

Stuttgart verliert erneut Einwohner – Bald unter 600.000 Menschen?

2019 zählte Stuttgart 614.599 Einwohner. Ende 2025 waren es nur noch 605.663. Neben Zu- und Wegzügen bestimmt ein weiterer wichtiger Faktor die Entwicklung.











Die Landeshauptstadt hat im vergangenen Jahr deutlich Einwohner verloren. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 lebten 605.663 Menschen mit Hauptwohnsitz in Stuttgart, das waren 3671 weniger als Ende 2024. Laut Statistikamt setzt sich der Rückgang aus dem deutlich negativen Wanderungssaldo von 3252 Personen und dem Geburtendefizit (mehr Sterbefälle als Geburten) von 419 Personen zusammen.