1 Baden-Württemberg belegt damit den zweiten Platz (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Die wenigsten Baden-Württemberger werden ihrem Geburtsbundesland offenbar überdrüssig: Sehr viele Menschen, die im Südwesten zur Welt kommen sind, leben heute noch dort. Nur ein Bundesland ist noch beliebter.

Wiesbaden - Rund 83 Prozent aller Erwachsenen, die in Baden-Württemberg geboren wurden, leben auch gegenwärtig dort. Damit nimmt der Südwesten unter allen Bundesländern den zweiten Platz ein, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Auf dem ersten Platz liegt Bayern (85 Prozent) und Platz drei belegt Nordrhein-Westfalen (82 Prozent). Dagegen leben von allen Erwachsenen, die in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg zur Welt gekommen sind, laut BiB nur noch etwa die Hälfte dort.

Die regionalen Unterschiede hängen mit der jeweiligen Größe des Bundeslandes zusammen, wie das Institut erklärt: „Da die meisten Umzüge nur über kurze Distanzen vollzogen werden, ziehen viele Menschen in großen Ländern innerhalb des eigenen Bundeslandes um.“

Zum anderen sei es aber auch ein Zeichen für wirtschaftliche Unterschiede, wenn Menschen auf der Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten und Jobs in andere Regionen ziehen. So ist nach Angaben des Wiesbadener Instituts der Anteil derer, die aus ihrem Geburts-Bundesland weggezogen sind, beispielsweise in Ostdeutschland höher als im Westen.