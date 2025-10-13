1 Am Rand der Beutelsbacher Kirbe kam es zu einer Schlägerei (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand

Die Polizei wird wegen einer Massenschlägerei zur Beutelsbacher Kirbe gerufen. Vor Ort stellt sich die Sache etwas anders dar – Beteiligte werden dennoch gesucht.











Der Auftakt der Beutelsbacher Kirbe – des ältesten Kirbefests in Baden-Württemberg – ist am Freitag von einer Schlägerei überschattet worden. Gegen 22.45 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, in dem von einer Massenschlägerei in der Straße „Im Obenhinaus“ im Weinstädter Stadtteil Beutelsbach (Rems-Murr-Kreis) die Rede war. Angeblich sollen dort 30 Personen beteiligt gewesen sein.

Als die Beamten wenige Minuten später eintrafen, stellte sich die Lage allerdings nicht ganz so heftig dar. Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielten dort einen 18-jährigen Mann fest. Die anderen Beteiligten – die Polizei geht von fünf bis sechs Personen aus – waren bereits geflüchtet.

Weinstadt-Beutelsbach: Polizei sucht nach Kirbe-Schlägerei Zeugen

Warum die Beteiligten in Streit geraten waren und sich gegenseitig schlugen, ist laut der Polizei noch nicht bekannt. Der 18-Jährige wies leichte Verletzungen auf, über die anderen beteiligten Personen ist noch nichts bekannt.

Die Polizei Weinstadt ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Beteiligten machen können, sich unter der Telefonnummer 07151 / 65061 zu melden.