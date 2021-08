1 Die Panorama Therme hat ihre Pforten wieder geöffnet. Es gilt, einen Verlust von fünf Millionen Euro aufzuholen. Foto: Horst Rudel

Durch die monatelange Schließung des Beurener Bades ist ein Defizit von rund fünf Millionen Euro. Doch die Aussicht auf Staatshilfen und auch der Verlauf des Sommergeschäfts machen Hoffnung.

Beuren - In der Panorama Therme in Beuren hat der Badebetrieb nach dem Corona-Lockdown wieder Fahrt aufgenommen. „Das schlechte Wetter der vergangenen Wochen hat uns in die Karten gespielt. Wir kommen wahrscheinlich mit einem blauen Auge durch den Sommer“, sagt Bertram Dorner, der Kur-und Bäderamtsleiter der Gemeinde am Albtrauf. Während die Gäste in den Thermalbecken, den Themengrotten und den Saunalandschaften wieder die Seele baumeln lassen können, lecken die Verantwortlichen im Rathaus noch ihre Coronawunden. Wir rechnen gerade zusammen, was uns die Schließung gekostet hat“, sagt Dorner. Vom 2. November des vergangenen Jahres bis zum 21. Juni war außer Spesen nichts gewesen. „Uns fehlen bislang schätzungsweise fünf Millionen Euro in der Kasse“, sagt der Beurener Bäderchef.