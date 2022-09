1 Der Wohnmobilstellplatz unterhalb des Hohenneuffen ist angelegt. Foto: Horst Rudel

Der neue Wohnmobilstellplatz in Beuren wird im Spätherbst eröffnet – und soll der Panorama-Therme mehr Besucher bescheren. Dass sie im Winter geschlossen werden soll, dementiert der Bürgermeister.















Nach mehr als zehn Jahren von der Idee bis zur Umsetzung soll der neue Wohnmobilstellplatz in Beuren in diesem Spätherbst eröffnet werden. Ein genaues Datum steht allerdings noch nicht fest, räumt der Bürgermeister und Kurdirektor Daniel Gluiber ein. Er kann es kaum erwarten, die 58 Stellplätze in der Nähe der Panorama-Therme ihrer Bestimmung zu übergeben. Schließlich verbindet die kleine Gemeinde große Hoffnungen mit dem Projekt: Zusätzliche rund 30 000 Besucher pro Jahr will man auf diese Weise anlocken und sie vor allem für einen Besuch des zwar beliebten, aber defizitären Bades begeistern.