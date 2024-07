Beuren im Kreis Esslingen: Verdächtiger nach versuchter Vergewaltigung festgenommen

1 Der Verdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Ein 52-Jähriger soll versucht haben, eine 26-Jährige in einem Treppenhaus in Beuren zu vergewaltigen. Der jungen Frau gelang die Flucht. Der Verdächtige soll auch Anfang der Woche eine 14-Jährige attackiert haben. Was bislang bekannt ist.











Ein 52 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Donnerstag eine 26 Jahre alte Frau an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in Beuren (Kreis Esslingen) attackiert zu haben. Außerdem soll er versucht haben, die junge Frau zu vergewaltigen. Der 52-Jährige soll am Dienstag laut Polizei auch ein 14-Jähriges Mädchen ebenfalls in Beuren attackiert haben (wir berichteten).

Wie die Polizei mitteilt, habe der 52-Jährige am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr an der Haustür des Mehrfamilienhauses bei der 26-Jährigen geklingelt. Als die junge Frau die Tür öffnete, habe der Mann sie im Treppenhaus angegriffen und sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Die Frau wehrte sich allerdings so heftig, dass sie sich befreien und aus dem Gebäude flüchten konnte. Bei dem Gerangel mit dem Verdächtigen wurde sie leicht verletzt. Nachbarn alarmierten die Polizei.

Verdächtiger im Stadtgebiet von Beuren festgenommen

Im Rahmen der Fahndung konnten Polizisten den zunächst geflüchteten 52-Jährigen nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Freitagmittag im Stadtgebiet von Beuren vorläufig festnehmen. Der Verdächtige soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung.

Der Beschuldigte soll außerdem für einen Übergriff auf ein 14-jähriges Mädchen am vergangenen Dienstag verantwortlich sein. Wie die Polizei bereits berichtet hatte, war die Jugendliche auf einem Weg zwischen der Therme und der Karlstraße von einem Unbekannten körperlich attackiert worden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.