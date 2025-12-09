1 Das Epizentrum des Bebens lag bei Beuren im Kreis Esslingen. Foto: imago images/McPHOTO

Am frühen Dienstagmorgen hat es in der Region Stuttgart ein leichtes Erdbeben gegeben. Laut dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau lag das Epizentrum in Beuren im Kreis Esslingen. Der Untergrund bewegte sich gegen 3.50 Uhr am frühen Dienstagmorgen.

Auf der Richterskala erreichte das Erdbeben lediglich eine Stärke von 2,9. Demnach handelte es sich um ein „schwaches Erdbeben“. Das dürfte aber gereicht haben, um einige Menschen aus dem Schlaf zu reißen. Laut Portalen, die sich mit Erdbeben beschäftigen, lag der Ursprung in etwa zehn Kilometer Tiefe.

Auf und rund um die Alb bebt die Erde häufiger

Die Erde bebt im Südwesten regelmäßig. Vor allem auf der Schwäbischen Alb kommen kleinere Beben häufiger vor. In den vergangenen fünf Jahren gab es im Zollernalbkreis mindestens drei spürbare Beben. In Esslingen war es hingegen das erste seit mehreren Jahrzehnten.

Im Juni des vergangenen Jahres hatte es im Landkreis Lörrach das stärkste Erdbeben in Baden-Württemberg seit 2009 gegeben. Es war im ganzen Land spürbar. Auf der Richterskala erreichte es den Wert 4,2.