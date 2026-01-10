1 Der Beurener Ziegenbock präsentiert sich als Star einer neuen Werbekampagne. Foto:

Die für ihre Panorama Therme bekannte Gemeinde Beuren am Fuß der Schwäbischen Alb hat ihr Wappentier zum Star einer neuen Merchandise-Kampagne gemacht.











Frech, modisch und humorvoll inszeniert die Bädergemeinde Beuren neuerdings ihr Wappentier. Während sich die Kreishauptstadt Esslingen noch Zeit lässt mit der Ausrufung ihres Maskottchens, galoppiert das sonst eher betulich wirkende Beuren beherzt los und präsentiert seinen Ziegenbock im neuen Gewand.

„Bock auf Beuren“ titelt der neue immerwährende Kalender, den die bei Wandertouristen und Wellnessurlaubern beliebte Gemeinde Beuren mit einigen anderen neuen Merchandise-Produkten herausgegeben und ihrem Wappentier, dem Ziegenbock, gewidmet hat. Die Illustratorin hat den Bock an den Hörnern gepackt und – Ziegenbart hin oder her – seine Modelqualitäten herausgekitzelt.

Der Bock soll das Heimatgefühl am Fuß der Schwäbischen Alb stärken

Im Januar posiert der Bock im Norwegerpulli vor dem verschneiten Hohenneuffen, im März badet er indoor und im Mai outdoor in der Panorama Therme, bevor der Bock im Juni zum Gärtner gemacht wird. Und so geht es Monat für Monat weiter.

Das für gewöhnlich eher brave Tier überrascht mit extravaganten Brillenmodellen, einer Bikerjacke oder knallbunter Hemdenmode, grinst aber auch mal als rustikaler Wanderbursche oder relaxter Saunagänger ins Bild.

Dieser Ziegenbock bewacht das Rathaus in Beuren. Foto: Corinna Meinke

Geißbeuren, wie Beuren von Alteingesessenen gerne genannt wird, katapultiert seinen Bock damit in einen neuen, modischen Werbekosmos. Der Kalender verbinde heimatliche Motive mit zwölf humorvollen Illustrationen und zeige das bekannte Wappentier in ungewohnten, oft amüsanten Alltagsszenen, teilt die Gemeinde mit – „humorvoll, sympathisch und mit einem Augenzwinkern“.

Die bei Ausflüglern und Touristen beliebte Kommune setzt auf Wellness und Gesundheit

Mit dem Kalender wolle die Gemeindeverwaltung nicht nur Tradition aufgreifen, sondern auch ein positives Signal in die Gemeinde senden. Die humorvollen Szenen würden zeigen, dass man Heimatgefühl wunderbar mit Leichtigkeit verbinden könne und sorge so garantiert für ein Lächeln beim Durchblättern.

Erhältlich ist der Kalender im Bürgerbüro des Rathauses Beuren, im Beurener Einzelhandel, dem Genussmarkt und in der Panorama Therme Beuren. Darüber hinaus gibt es im Genussmarkt weitere Merchandise-Produkte, wie zum Beispiel eine Bock auf Beuren Stiftebox von Faber Castell und den Bock als Plüschtier.

Unlängst hatte Beuren außerdem als erste Kommune im Kreis Esslingen eine Kooperationsvereinbarung mit der Kreisverwaltung unterzeichnet, um offiziell als Gesunde Gemeinde anerkannt zu werden. In dem Zusammenhang soll ein Gesundheitsnetzwerk zur Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen aufgebaut werden.