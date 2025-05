Bettina Gräfin Bernadotte: Insel-Chefin gibt Führungsposten auf der Mainau am Bodensee ab

Insel-Chefin gibt Führungsposten auf der Mainau am Bodensee ab

Nach 17 Jahren an der Spitze möchte Bettina Gräfin Bernadotte das „Blumeninsel"-Zepter weitergeben. Ihre Nachfolge soll nicht aus der Familie kommen.











Bettina Gräfin Bernadotte gibt ihren Posten als Mitgeschäftsführerin der Insel Mainau am Bodensee ab. Sie habe sich entschieden Raum zu schaffen, für eine Kombination aus familieninterner und externer Expertise in der Geschäftsführung, teilte die Mainau GmbH mit. Ihr Bruder Björn Graf Bernadotte werde in seiner bisherigen Rolle als Geschäftsführer bleiben.

„Ich werde der Mainau eng verbunden bleiben über meine Arbeit im Stiftungsvorstand“, erklärte die 50-Jährige, die seit 2007 an der Spitze des Unternehmens steht, laut Mitteilung. Die Insel bei Konstanz gehört der Familie Bernadotte, Nachkommen des schwedischen Königshauses, und wird seit fünf Generationen von ihr geprägt.

Die Mainau zählt zu den beliebtesten Touristenattraktionen am Bodensee

Die Mainau zählt zu den beliebtesten Touristenattraktionen am Bodensee. Bekannt als „Blumeninsel“ zieht sie jährlich mehr als eine Million Besucher an. Auf rund 45 Hektar Fläche bietet sie prächtige Park- und Gartenanlagen, ein Barockschloss, ein Palmenhaus sowie ein Schmetterlingshaus.

Die Mainau GmbH beschäftigt laut Mitteilung ganzjährig rund 150 Mitarbeiter und 30 Auszubildende. Rund 200 Saisonkräfte kommen pro Jahr dazu. Alleinige Gesellschafterin ist die gemeinnützige Lennart-Bernadotte-Stiftung. Die Suche nach der neuen externen Führungskraft laufe bereits, erklärte eine Sprecherin.