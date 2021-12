1 Der Betrunkene versuchte die Polizeibeamten zu schlagen. (Symbolbild) Foto: dpa

In der Nacht von Freitag zu Samstag hat sich ein 23-Jähriger Mann sehr aggressiv bei einer Personenkontrolle verhalten. Er wurde dabei leicht verletzt.















Ziemlich aggressiv hat sich in Wernau ein Mann am frühen Samstagmorgen gegenüber einer Polizeistreife sowie einem Zeugen verhalten. Der 18 Jahre alte Zeuge wollte kurz vor 02.30 Uhr in der Kirchheimer Straße in Wernau Geld abheben, wurde aber auf der Straße von einem 23 Jahre alten Mann angesprochen und angehalten. Der 23-jährige packte laut Polizeiangaben den 18-jährigen an der Jacke und meinte, dass er ein Problem mit „Geimpften“ habe, woraufhin der Zeuge sich von ihm entfernen wollte. Der 23-jährige Mann verhielt sich aber weiterhin aggressiv und schlug gegen mehrere Pkws, weshalb dann auch die Polizei verständigt wurde.

Auch während der Personenkontrolle der Polizei verhielt sich der Mann unverändert hitzig und folgte nicht den Anweisungen der Beamten. Als die Polizisten ihm androhten, ihn in Gewahrsam zu nehmen, holte er zu einem Schlag aus, wurde aber von dem Beamten abgewehrt. Bei der Ingewahrsamnahme wurde bei dem Mann ein Alkoholwert von 3,5 Promille festgestellt. Er selbst wurde dabei leicht verletzt.