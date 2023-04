1 Der Alkoholtest hat bei einem 23-Jährigen einen stattlichen Wert ergeben. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 23-Jähriger hat am Freitag seine Reise am Waiblinger Bahnhof unterbrechen müssen. Weil er derart betrunken war, hat ihn die Polizei über Nacht in eine Ausnüchterungszelle gesteckt.















Ein 23-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag am Waiblinger Bahnhof von Beamten der Bundespolizei aufgegriffen worden, weil er offenkundig nicht mehr in der Lage war, seinen Reiseweg gefahrlos fortzusetzen. Zwei Bahnmitarbeiter hatten die Polizei gegen 17 Uhr alarmiert, weil der Mann sich mehrmals in die Nähe der Gleise begeben und ihren Aufforderungen, den Bahnhof zu verlassen, nicht Folge geleistet hatte.

Abend und Nacht in Ausnüchterungszelle

Die Polizisten machten einen Alkoholtest und stellten einen Wert von 3,6 Promille fest. Der Mann durfte daraufhin Abend und Nacht in einer Ausnüchterungszelle in Stuttgart verbringen. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs rechnen.