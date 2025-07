Betrugsvorwürfe in Österreich: Jimi Blue Ochsenknecht auf Zwischenstopp in Stadelheim

Jimi Blue Ochsenknecht auf Zwischenstopp in Stadelheim

Betrugsvorwürfe in Österreich

1 Jimi Blue Ochsenknecht wird nach Österreich ausgeliefert. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Er soll Hotelrechnungen in Österreich nicht bezahlt haben - nun wird der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht mit einem Gefangenentransport gen Süden gebracht. Aktuelle Station: München.











München - Nach Betrugsvorwürfen der österreichischen Justiz ist der Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht noch immer per Gefangenentransport durch Deutschland Richtung Süden unterwegs. Am Montag kam der 33-Jährige nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim an. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Zwischenstopp berichtet.

Gestartet war der Transport am Dienstag vergangener Woche in Hamburg, wo Ochsenknecht aufgrund eines von den österreichischen Behörden erwirkten europäischen Haftbefehls festgenommen worden war. Es folgten Stationen in Niedersachsen und Hessen.

Betrugsvorwurf wegen unbezahlter Hotelrechnungen

Gegen den 33 Jahre alten Ochsenknecht wird in Österreich wegen Betrugs ermittelt. Der Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht hatte Ende 2021 in einem Hotel in Tirol mehrere Tage lang einen Geburtstag gefeiert und soll die fast 14.000 Euro hohe Rechnung trotz mehrfacher Ermahnung, Ratenzahlungsangeboten und Gerichtsverhandlungen nicht gezahlt haben.

Ochsenknecht war dann Ende Juni nach der Landung am Hamburger Flughafen vorläufig festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen ihn lag ein internationaler Haftbefehl vor. "Ich hätte wissen müssen, wie ernst die Situation ist und ich hätte es niemals so weit kommen lassen. Das war falsch", schrieb er auf Instagram.

Das Hanseatische Oberlandesgericht erklärte die von der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg bewilligte Auslieferung des Schauspielers für zulässig. Bei Auslandsüberstellungen, wie im Fall von Jimi Blue Ochsenknecht nach Österreich, fährt der Transport eine grenznahe Anstalt an. Dort organisieren die Behörden die Übergabe an das jeweilige Ausland.

Jimi Blue Ochsenknecht ist eines von drei Kindern des Schauspielers Uwe Ochsenknecht und dem Model Natascha Ochsenknecht. Das Paar ist mittlerweile getrennt. Jimi Blues Geschwister sind Wilson Gonzalez und Cheyenne Savannah. Einem breiten Fernsehpublikum ist die Familie aus "Die wilden Kerle" und der Reality-Doku "Diese Ochsenkechts" bekannt.