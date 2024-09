Betrugsversuch in Wendlingen: Verkäufer rettet Senior vor Verlust

1 Betrüger haben versucht, an das Geld eines Seniors in Wendlingen zu kommen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Internetbetrüger wollten einen 80-Jährigen in Wendlingen dazu bringen, ihnen Geld zu übertragen. Der aufmerksame Mitarbeiter eines Einzelhandelsgeschäftes witterte aber laut Polizei den Betrug und bewahrte den Senior davor.











Link kopiert

Einem Mitarbeiter eines Einzelhandelsgeschäftes in Wendlingen ist es zu verdanken, dass ein 80-Jähriger nicht Betrügern zum Opfer gefallen ist. Wie die Polizei berichtet, sperrte am Donnerstag ein angebliches „Windows Defender Sicherheitscenter“ den PC des Seniors. Ihm sei die Telefonnummer des angeblichen Windows-Supports angezeigt worden. Am Telefon sei der Mann aufgefordert worden, Guthabenkarten zu besorgen, um die Freischaltung zu bezahlen. Der Mitarbeiter des Discounters, in dem der 80-Jährige die Karten kaufen wollte, habe den Betrug gewittert und dem Mann geraten, die Polizei zu verständigen.