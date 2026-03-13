1 Eine Seniorin in Waiblingen lässt sich von falschen Polizisten am Telefon nicht täuschen – und legt die Trickbetrüger selbst herein (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa

Ein Schockanruf soll eine 79-Jährige um Gold bringen. Doch die Seniorin erkennt den Trick sofort – und stellt den Betrügern eine Falle. Kurz darauf klingelt es an ihrer Tür…











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In der Hofstetterstraße in Waiblingen klingelt ein Telefon und am anderen Ende beginnt ein dreister Betrugsversuch. Doch diesmal läuft alles anders als geplant.

Eine 79-jährige Frau wird am Donnerstagmittag von angeblichen Polizeibeamten angerufen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, erzählen die Männer am Telefon eine Geschichte, die Angst machen soll: In der Nachbarschaft sei eingebrochen worden, drei Täter habe man bereits festgenommen. Bei ihnen seien Notizen mit den Daten der Seniorin gefunden worden.

Seniorin durchschaut Betrug und alarmiert echte Polizei

Die Botschaft der Anrufer ist klar: Ihr Vermögen sei in Gefahr. Goldbarren und Goldmünzen müsse man schnell sichern – natürlich durch eine Übergabe an die „Polizei“.

Doch die 79-Jährige durchschaut den Trick sofort. Statt aufzulegen, spielt sie mit. Während sie den Betrügern am Telefon Glauben schenkt, informiert eine Bekannte die echte Polizei. Die 66-Jährige hält sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung auf.

Junger Betrüger tappt in die Falle der Polizei

Kurz nach 14.15 Uhr klingelt es schließlich an der Tür. Ein junger Mann steht davor – gekommen, um die vermeintlich vereinbarten Wertsachen abzuholen.

Was der 18-Jährige nicht weiß: In der Wohnung warten bereits echte Polizeibeamte. Sie greifen zu und nehmen den mutmaßlichen Abholer noch vor Ort fest.

Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. Für die Betrüger am Telefon endete der Plan dagegen abrupt – gestoppt durch eine Seniorin, die einen kühlen Kopf bewahrte.