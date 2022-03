1 Die 30-Jährige schöpfte wenig später Verdacht und erstattete Anzeige. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Am Donnerstagvormittag hat eine Trickbetrügerbande bei einer 30-Jährigen angerufen und sich als Ermittler einer internationalen Polizeibehörde ausgegeben.















Link kopiert

Eine Betrügerbande hat am Donnerstag mehrere tausend Euro von einer 30-jährigen Frau erbeutet. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau am Donnerstagvormittag mehrere Anrufe erhalten, in denen sich eine Frau und ein Mann als Ermittler einer internationalen Polizeibehörde ausgaben. Die Betrüger hätten der Frau in englischer Sprache vorgegaukelt, dass ihr Geld in Gefahr sei und schnellstmöglich in Sicherheit gebracht werden müsse.

Die 30-Jährige sei durch die Telefonanrufe so unter Druck gesetzt worden, dass sie mehrere tausend Euro auf ein vermeintlich sicheres Konto im Ausland überwiesen habe. Wenig später habe die Frau Verdacht geschöpft und Anzeige erstattet.

Die Polizei rät, derartige Gespräche unverzüglich zu beenden. Zudem sollte man nie Informationen über seine persönlichen und finanziellen Verhältnisse preisgeben. Die Polizei erkundige sich nie am Telefon über Vermögensverhältnisse und rät, dass man Aufforderungen zur Installation einer Fernwartungssoftware auf ihrem PC oder Smartphone strikt verweigern sollte.