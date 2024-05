Betrugsmasche am Telefon: Schockanrufer schlagen in Ditzingen zu

1 Betrüger schlagen zu: In Ditzingen wird ein Mann Opfer der Schockanruf-Masche. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Unbekannte gaukeln einem Mann aus Ditzingen vor, seine Tochter habe einen schlimmen Unfall verursacht und benötige Geld.











Ein Senior aus Ditzingen ist am Mittwoch Opfer eines Schockanrufes geworden. Am Vormittag meldeten sich die Betrüger telefonisch bei dem Mann. „Eine Frau, die sich als seine Tochter ausgab, heulte ins Telefon, da sie einen schweren Unfall verursacht habe, bei dem ein Kind zu Tode gekommen sei“, heißt es in der Polizeimeldung. Schließlich übernahm ein vermeintlicher „Oberkommissar Schröder“ das Telefonat und forderte Bargeld und Wertsachen, um die Untersuchungshaft der Tochter abzuwenden.

Am Mittwochnachmittag übergab der Senior Schmuck, Münzen und Bargeld in einer grünen Tasche an eine „Frau Bach“, die sich als Mitarbeiterin der Gerichtskasse ausgab. Die Übergabe fand in der Leharstraße in Ditzingen nah am Stadtrand statt. Die Frau wurde als etwa 30 Jahre alt, zwischen 160 bis 165 Zentimeter groß und schlank mit langen blonden Haaren beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 08 00/1 10 02 25 oder per E-Mail an: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizei Ludwigsburg zu wenden.