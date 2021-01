Verkehrskontrolle in Kirchheim Jugendlicher fährt viel zu schnell – Polizei findet Drogen im Fahrzeug

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in Kirchheim (Landkreis Esslingen) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. In seinem Fahrzeug fanden die Polizeibeamten Marihuana.