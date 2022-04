Amtsgericht Esslingen Pfarrer muss wegen Missbrauchs ins Gefängnis

Ein evangelischer Seelsorger ist vom Amtsgericht Esslingen zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der 1945 Geborene in zwei Fällen an einem zur Tatzeit 13-Jährigen in einer Gemeinde im Landkreis vergangen haben soll.