Betrug in Wernau

1 Die angeblichen Polizisten überzeugten die ältere Frau, dass ihr erspartes in Gefahr sei. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Julian Stratenschulte

Betrüger haben in Wernau (Kreis Esslingen) einer Seniorin mehrere tausend Euro abgeknöpft, indem sie sich als Polizisten ausgaben. Die Polizei klärt zu der Masche auf.















Link kopiert

Am Montag haben dreiste Betrüger in Wernau (Kreis Esslingen) zugeschlagen, und einer besorgten Seniorin eine vierstellige Summe ihres Ersparten gestohlen.

Wie die Polizei berichtet, erhielt die ältere Frau gegen Mittag einen Anruf. Im Laufe des Gesprächs behauptete der Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgab, dass das Hab und Gut der Frau wegen eines Einbruchs in der Nachbarschaft nicht sicher sei. Außerdem, so die Betrüger, müsse auch das Geld auf der Bank auf Echtheit kontrolliert werden.

In Sorge um ihr Erspartes schenkte die Frau dem Anrufer Glauben und hob mehrere tausend Euro von ihrem Konto ab. In einem weiteren Telefonat gab sie den Kriminellen die Seriennummern einiger abgehobener Geldscheine durch. Die Betrüger behaupteten daraufhin, dass es sich dabei teilweise um Falschgeld handle. Wie gefordert legte die Wernauerin das Geld anschließend vor ihrer Wohnanschrift für die Abholung durch einen angeblichen Polizeibeamten bereit. Später flog der Betrug auf.

Die Polizei warnt vor Betrügern mit dieser oder ähnlicher Masche:

– Die Polizei wird nie bei Ihnen anrufen, um Sie über ihr Vermögen auszufragen oder Sie zur Übergabe von Geld und anderen Vermögenswerten auffordern.

– Geben Sie nie Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis.

– Übergeben Sie nie einem Fremden Bargeld oder Wertgegenstände, egal mit welcher Geschichte er bei Ihnen vorspricht.

– Lassen Sie Ihr Vermögen da, wo es ist, und heben Sie kein Geld ab, um es einem angeblichen Polizeibeamten zu übergeben.

– Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer, den Namen und die angegebene Dienststelle des Anrufers und legen Sie auf. Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit der Ihnen bekannten Polizeidienststelle in Ihrer Nähe auf. Wichtig: Nicht die Rückruftaste drücken, sonst landen Sie wieder bei den Kriminellen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

– Ziehen Sie einen Angehörigen oder eine Person Ihres Vertrauens zurate.

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie im Internet auf der Seite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/