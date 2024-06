Betrug in Wendlingen: 86-Jährige mit Schockanruf um mehrere 10.000 Euro betrogen

1 Die Betrüger setzten die Frau mit einem Schockanruf unter Druck. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Nikito/IMAGO

Eine Seniorin aus Wendlingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstag zum Opfer von Betrügern geworden. Die Kriminellen setzten die Frau mit einem Schockanruf unter Druck und erbeuteten so 10.000 Euro Bargeld.











Eine Seniorin aus Wendlingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstag Opfer von Telefonbetrügern geworden. Die Betrügerin gab sich nach Angaben der Polizei als Frau des Schwagers der 86-Jährigen aus und erklärte, dass dieser einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe.

Um einer Gefängnisstrafe zu entgehen, müsse nun eine Kaution bezahlt werden. Anschließend wurde das Gespräch zu einem weiteren Betrüger weitergeleitet, der sich als Rechtsanwalt Bach ausgab und den angeblichen Unfall bestätigte. Eine weitere Frau forderte die Seniorin auf, eine größere Geldsumme bereitzustellen. Durch wechselnde Gesprächspartner, vermutlich über einen längeren Zeitraum hinweg, gelang es dem kriminellen Trio, die Seniorin so unter Druck zu setzen, dass diese in der Folge mehrere 10.000 Euro Bargeld an einen unbekannten Abholer aushändigte.

Erst als sich ihr Sohn am Nachmittag bei seiner Mutter meldete, flog der Betrug auf und wurde der Polizei gemeldet. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen zu übergeben, die sich zuvor per Telefon meldeten.