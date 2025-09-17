Betrug in Neckartailfingen: Falsche Microsoft-Mitarbeiter erbeuten Geld bei Telefonbetrug

1 Der Mann wurde von den Betrügern telefonisch getäuscht. (Symbolfoto) Foto: Christin Klose/dpa

Unbekannte Betrüger haben einen Mann aus Neckartailfingen (Kreis Esslingen) mit einem Anruf getäuscht und per Sofortüberwesung um Geld betrogen.











﻿ Ein Mann aus Neckartailfingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstag Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Ein Anrufer hat sich am Nachmittag als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und angebliche unbefugte Abbuchungen vom Konto des Mannes geschildert, berichtet die Polizei.

Der Neckartailfinger glaubte dem Betrüger und hat eine Fernwartungssoftware auf seinem Computer installiert.

Der Täter nutzte den Zugang, um mehrere Sofortüberweisungen vom Konto des Mannes auszuführen. Nachdem der Betrug auffiel, informierte der Geschädigte die Polizei. Über die genaue Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.