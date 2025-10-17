Betrug in Leinfelden-Echterdingen: Betrüger täuscht Angestellten an Tankstelle mit Telefontrick

Die Polizei ermittelt, nachdem ein Unbekannter eine Tankstelle in Leinfelden um mehrere hundert Euro betrogen hat.
Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend eine Tankstelle in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) um mehrere hundert Euro betrogen. Gegen 19 Uhr hat ein Unbekannter den dortigen Mitarbeiter angerufen und sich als Sicherheitsmitarbeiter ausgegeben. Laut der Polizei erklärte der Anrufer, er müsse Tests am EC-Kartengerät durchführen.
Der Mann brachte den Mitarbeiter dazu, mehrere Guthabenkarten der Tankstelle einzulösen und ihm die Codes telefonisch zu übermitteln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.