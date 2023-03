1 Am Telefon setzten die Betrüger die Frau unter Druck. (Symbolfoto) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine Seniorin in Köngen (Kreis Esslingen) ist am Dienstag zum Opfer von Telefonbetrügern geworden. Sie übergab einem Komplizen Wertgegenstände und Bargeld in fünfstelligem Wert.















Eine ältere Dame aus Köngen (Kreis Esslingen) wurde am Dienstag von Kriminellen betrogen. Wie die Polizei berichtet, erreichte die Frau gegen Mittag ein Anruf. Eine angebliche Polizistin gaukelte der Frau im Gespräch vor, ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht. In der Folge sagte ein angeblicher Staatsanwalt, nur, wenn die Seniorin eine fünfstellige Summe als Kaution stellen könne, würde er einer Haftstrafe entgehen. Durch den Anruf schockiert und in Sorge folgte die Frau den Anweisungen. Am Nachmittag übergab sie das Geld und weitere Wertgegenstände an einen Komplizen, der alles bei ihr zuhause abholte. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen fordert, handelt es sich um Betrüger. Trauen Sie sich und legen Sie auf!