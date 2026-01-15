Betrug in Kirchheim: Senior von falschem Microsoft-Mitarbeiter am Telefon betrogen

1 Der Senior telefonierte mit einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. (Symbolfoto) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Mit einem angeblichen Hackerangriff haben Betrüger einen Senior aus Kirchheim (Kreis Esslingen) so unter Druck gesetzt, dass sie eine vierstellige Summer erbeuten konnten.











Ein Senior aus Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch Opfer eines dreisten Telefonbetrugs geworden. Auf seinem PC erschien nach Angaben der Polizei eine Meldung über einen angeblichen Hackerangriff, so wurde er in den Telefonbetrug geködert.

Der Mann telefonierte danach mit einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter, der ihm Hilfe versprach. Der Senior glaubte den falschen Angaben und erlaubte dem Betrüger Fernzugriff auf den Computer. Der Täter veranlasste daraufhin mehrere Überweisungen in Höhe eines vierstelligen Betrags. Erst danach bemerkte der Senior den Betrug. Die Polizei warnt vor dieser oder ähnlichen Maschen und informiert online.