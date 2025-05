Betrug in Kirchheim: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet große Geldsumme von Seniorin

Betrug in Kirchheim

1 Die Frau wurde am Telefon unter Druck gesetzt, sodass sie ihre Bankdaten heraus gab. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Montag eine Seniorin Betrügern zum Opfer gefallen. Mit einem falschen Anruf setzten sie die Frau unter Druck und erbeuteten so eine größere Summe.











Eine Frau aus Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am späten Montagnachmittag Opfer eines dreisten Betrugs geworden. Die Geschädigte hat gegen 17.45 Uhr einen Anruf von einem Mann erhalten, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Der Anrufer warnte nach Angaben der Polizei vor einem angeblichen Phishing-Angriff auf ihr Girokonto und überzeugte die Frau so, ihm Zugang zum Online-Banking zu gewähren. Sie gab dem Betrüger zahlreiche Sicherheitsnummern weiter. Erst später wurde sie misstrauisch und wandte sich an das Polizeipräsidium Reutlingen.

Wie hoch der entstandene Schaden genau ist, teilte die Polizei nicht mit, es handele sich aber um eine „hohe Summe“. Ob das Geld noch zurückgeholt werden kann, ist derzeit unklar. Die Polizei weist darauf hin, dass Banken niemals telefonisch nach Zugangsdaten, PINs oder TANs fragen. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte sofort auflegen und Anzeige erstatten.