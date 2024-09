Betrug in Kirchheim: Angeblicher Hausmeister bestiehlt Seniorin – Polizei sucht Zeugen

Betrug in Kirchheim

1 Unter einem Vorwand erschlich sich der Unbekannte Zutritt zur Wohnung der Seniorin. (Symbolfoto) Foto: imago images/Markus van Offern

In Kirchheim (Kreis Esslingen) hat ein Unbekannter einer Seniorin Schmuck gestohlen. Er gab sich als Hausmeister aus und gelangte so in die Wohnung der Frau.











In Kirchheim (Kreis Esslingen) hat sich am Samstag ein Trickdieb als Hausmeister einer Seniorin aufgegeben und sich so Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft. Aus einem Schrank stahl er dann offenbar Schmuck, berichtet die Polizei.

Die Seniorin öffnete gegen 14.30 Uhr die Tür ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Armbruststraße. Davor stand der Unbekannte, der sich als Hausmeister ausgab und sagt, die Leitungen der Wohnung müssten überprüft werden. Die Frau ließ ihn daraufhin hinein. Erst nachdem der Mann wieder gegangen war, stellte sie fest, dass aus einem Schrank Schmuck gestohlen worden war. Der Täter ist etwa 1,75 Meter groß und schmächtig. Er hat kurze gelockte braune Haare und war mit einem bunten, karierten Hemd bekleidet. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 070 21 / 50 10.