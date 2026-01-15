Betrug in Filderstadt: Senior von falschem Handwerker um hunderte Euro gebracht

1 Der angebliche Handwerke verlangte eine sofortige Zahlung von dem Senior. (Symbolfoto) Foto: imago images/Markus van Offern

Wegen eines Wasserrohrbruchs hat ein Senior in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen Handwerker bestellt. Dann erlebte er jedoch eine böse Überraschung.











﻿ Ein Senior in Filderstadt-Plattenhardt (Kreis Esslingen) ist Opfer eines dreisten Betrugs geworden. Nach Angaben der Polizei hatte ein angeblicher Handwerker den Mann um mehrere hundert Euro gebracht.

Der Mann hatte am Montag einen Wasserrohrbruch bemerkt und im Internet nach Hilfe gesucht. Nach dem Anruf bei einem versprach ein Anbieter eine Reparatur am nächsten Tag.

Am Dienstag gegen 13 Uhr erschien dann wie angekündigt ein etwa 30 Jahre alter Mann in dunkelblauer Kleidung. Er begutachtete den Schaden in der Wohnung des Seniors. Nach kurzer Arbeit sagte er, weiteres Material zu benötigen. Vor dem Weggang verlangte er sofortige Bezahlung mit einem Kartenlesegerät.

Der angebliche Handwerker kam dann aber nicht mehr zurück. Später stellte der Senior Abbuchungen von mehreren hundert Euro von seinem Konto fest. Er erhielt keine Rechnung und keine Quittung. Der Schaden an der Wasserleitung blieb bestehen. Die Polizei warnt vor solchen Maschen und rät, vor Arbeitsbeginn einen festen Preis zu vereinbaren und immer eine Quittung zu verlangen.